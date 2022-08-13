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    Jorge Jesus'un vazgeçilmezi Attila Szalai

    Jorge Jesus'un vazgeçilmezi Attila Szalai

    Fenerbahçe 5 resmi maçta stoper Attila Szalai dışındaki bütün defans oyuncularını zaman zaman dinlendirdi.
    • 13.08.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 12:27
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    Slovacko deplasmanıyla 5. resmi maçına çıkan Fenerbahçe'de bir türlü istikrara ulaşamayan defans kurgusu, yaklaşan Kasımpaşa karşılaşması öncesinde alarm veriyor.

    Kim Min Jae'nin Napoli'ye satılması, Serdar Aziz'in sakatlanması, yeni transferler Gustavo Henrique ve Luan Peres'in formsuzlukları, lig başlamasına rağmen Jorge Jesus'u arayışları sürdürmeye itiyor.

    Tisserand'ın gözden düşmesinden sonra Lemos'a 1,5 yıl sonra forma veren Portekizli teknik adam, 5 resmi maçta 5 farklı defans kurgusuyla oynamak zorunda kaldı.

    Jorge Jesus un vazgeçilmezi Attila Szalai #1

    Szalai her maçta oynadı

    İlk resmi maç olan Devler Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında Osayi-Serdar Aziz-Szalai-Ferdi dörtlü defansıyla Fenerbahçe'yi sahaya süren Jesus, Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla Marcel Tisserand'a şans vermiş, İstanbul'da oynanan rövanş maçında da takım, Osayi-Tisserand-Szalai-Ferdi dizilişiyle sahada yer almıştı.

    İlk Slovacko karşılaşmasında Osayi-Gustavo-Szalai-Ferdi, Ümraniye önünde ise Ferdi-Gustavo-Szalai-Peres'i tercih eden Jesus, Slovacko ile deplasmanda oynanan rövanşta ise Osayi-Lemos-Szalai-Peres defans kurgusunu sahaya sürdü.

    Jorge Jesus un vazgeçilmezi Attila Szalai #2

    Mevcut kadroda 6 stoper var

    Oynadığı 5 karşılaşmanın sadece 2'sinde kalesini kapatan ve toplamda 6 kez topu ağlarında gören sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un Kasımpaşa karşısında defans kurgusunu kimlerle oluşturacağı merak konusu.

    Portekizli çalıştırıcı geride kalan 5 maçta savunmada sadece Szalai'yi değiştirmedi.

    Fenerbahçe'de stoper mevkiinde Szalai dışında Serdar Aziz, Gustavo, Luan Peres, Tisserand, Lemos, sol bek olarak Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Alioski, Çağtay Kurukalıp, sağ bek olarak ise Osayi Samuel ve sakatlığı süren Nazım Sangare bulunuyor.

    Jorge Jesus un vazgeçilmezi Attila Szalai #3


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