Jose Morais: Bir maçı daha gol yemeden kapattık

Süper Lig’in 26. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GOL YOLLARINDA BİRAZ DAHA ÇALIŞIRSAK DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"

Morais, şu şekilde konuştu:

Pozitif taraftan bakacak olursak oyuncularımı tebrik etmem gerekiyor. Çünkü gösterdikleri performans gerçekten iyiydi. Maçın başından itibaren birçok pozisyon yakaladık. 2 tane ofsayttan verilmeyen golümüz var. Bunlara baktığımız zaman bu aşamaya kadar topu getirebiliyoruz. Bunları değerlendirme noktasında kendimizi geliştirebiliriz. İşin savunma tarafına bakacak olursak 1 maçı daha gol yemeden kapattık. Bu açıdan hem savunmayı iyi yapıp hem de gol şansı oluşturduğumuz görünüyor. Gol yollarında biraz daha çalışırsak daha iyi sonuçlar alacağız.