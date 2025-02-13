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İHA

Süper Lig 24. haftasında Bodrum FK, 15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir'e konuk olacak.

Yeşil-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Bodrum Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla devam etti.

İDMANDAN NOTLAR

İdmanda taktiksel çalışmaların yanı sıra pas organizasyonları ve bitiricilik üzerine duran teknik heyet, oyuncuların maç kondisyonunu üst seviyeye çıkarmak için yoğun mesai harcadı.

Kritik mücadele öncesinde takımda moraller yüksek olurken, futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü teknik ekibi memnun etti.

Bodrum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını cuma gününe kadar sürdürecek ve ardından İstanbul'a hareket edecek.

"HEDEFİMİZ DAHA İYİ SONUÇLAR ALMAK"

Takımla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, şunları dedi: