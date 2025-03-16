Jose Morais: Mourinho ailemden birisi gibi

AA & Ensonhaber

Süper Lig’in 28. haftasında Bodrum FK deplasmanda karşılaştığı Rizespor’u 2-0 mağlup etti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bodrum FK teknik direktörü Jose Morais, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

"İYİ ORGANİZASYONA SAHİP BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Rizespor'un iyi takım olduğunu ve iyi oyuncularının bulunduğunu vurgulayarak şunları dedi:

İyi organizasyona sahip bir takıma karşı oynadık. Bu açıdan galibiyeti daha değerli kıldı.

"BİR TAKIMA SEZON ORTASINDA GELMEK ZORDUR"

Volkan Demirel'in daha önce takımda iyi işler yaptığını ifade eden Morais, şu değerlendirmede bulundu:

Bir takıma sezon ortasında gelmek zordur. Her şeyi bir anda yapmanız mümkün değil. Onun iyi yaptığı şeylerin yanında bazı şeyleri ekleyerek şu an sonuçları alıyoruz. Şu döneme kadar takım olarak iyi hazırlandık. Ben oyuncularımdan ne istediysem onlar yerine getirmeye çalıştılar. Ben takımımla bu şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Teknik direktörlük görevi zordur. Ben o noktada meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Zor bir görevi vardı. Ben o görevi devraldım. İyi işler yaparak sonuçları buraya kadar getirdik. Oyuncularımla çalışmaya devam edeceğim.

"ÇOK SEVDİĞİM AİLEMDEN BİRİSİ GİBİ"

Morais, milli aradan sonra oynanacak Fenerbahçe maçı ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: