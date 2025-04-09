DHA

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda önemli rakiplerinden Alanyaspor'u 1-0 yenerek düşme hattından kurtulan Bodrum Futbol Kulübü, cumartesi günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçına odaklandı.

Sahaya yine mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını sürdürürken Portekizli Teknik Direktör Jose Morais, kritik karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR MÜCADELE VAR"

Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Morais, şunları dedi:

Elimizden gelen en iyi oyunu sergileyip kazanmak için oynayacağız. Önümüzde zorlu bir mücadele var, takım olarak en iyi şekilde hazırlanıp, kazanma ihtimalimizi nasıl artırabiliriz, bunun üzerine kafa yoruyoruz.

"BEN ÇOK İSTATİSTİK ADAMI DEĞİLİM"

Her gün daha fazla çalışıp daha iyi bir duruma gelmeyi hedeflediklerini anlatan Morais, şu şekilde konuştu:

Ben çok istatistik adamı değilim. Bizim burada yapmamız gereken her gün daha iyi çalışıp takımı en iyi seviyelere getirmek. Bu çalışmalarımızın sonucunu aldığımız dönemler oluyor. Oyuncularım çok iyi karaktere sahip, hepsi çok iyi adamlar. Onların gösterdiği adanmışlık bu karakterle birleşince ortaya iyi sonuçlar çıkıyor.

"CİDDİ SAKATLIK YOK"

Her futbolcunun şans bulabileceğini aktaran Portekizli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum. Şu anda şanslıyız, ciddi sakatlık yok.

"ANTALYASPOR'DA GÜZEL ANILARIM VAR"

Bu hafta rakibi olan Antalyaspor'da 2015-2016 sezonunda çalıştığını hatırlatan Jose Morais, şu cümleleri kullandı: