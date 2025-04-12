Jose Morais: Oyuncularım maçı kazanmak için sürekli arayış içerisindeydi

Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, evinde Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMIN GENEL PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Morais, şu şekilde konuştu:

Mücadeleye iyi başladığımızı söyleyebilirim. Özellikle maçın başında 1-2 tane pozisyon vardı, bitiricilik noktasında daha iyi olsaydık belki gol çıkarabilirdik. Hava değişimi oyunumuzu oldukça etkiledi. İlk 25 dakika oyunu kontrol ettikten sonra rüzgar ve yağmurla birlikte Antalya’nın da lehine olduğu için oyunun kontrolünü orada biraz kaybetmeye başladık. Bir duran pozisyon sonrasında Antalyaspor üst üste 2 pozisyon birden buldu. İlk yarıda maalesef gol bulmayı başaramadık. Havanın düzelmesiyle birlikte ikinci yarı gol aramaya devam ettik. 1 gol bulduk ofsayt şüpheli gibiydi benim için ama sonuçta karar verildi, golümüz geçersiz sayıldı. İki takım da bugün 3 puan için mücadele etti. O açıdan ortada bir maçtı. Bugün takım olarak istediğimizi yapamadık, takımım ve oyuncularım maçı kazanmak için sürekli arayış içerisindeydi. Kazanmak için denedik ama golü bulamadık, kabullenmemiz gerekiyor ki ortada 1 puan var ama oyuncularımın genel performansından memnunum.