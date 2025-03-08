Jose Morais: Oyuncularım verdiğim görevi sonuna kadar yaptılar

Süper Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda mutluluğunu dile getirdi.

"ÖNÜMÜZE BAKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Morais, şunları dedi:

Oyuncularımı göstermiş oldukları efordan dolayı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet ve performans sergilediler. Kasımpaşa güçlü bir rakip ve bu maça baktığımız zaman bizim için çok fazla küçük detayların belirleyici olduğu bir maç oldu. Organizasyona bağlı kalarak o küçük detayları da maç içinde halletmemiz gerekti. Oyuncularım verdiğim görevi sonuna kadar yaptılar. Öne geçtikten sonra maçın son dakikalarında biraz daha defansa çekilmek zorunda kaldık. Bu durum bizi biraz zorlasa da sonucu almasını bildik. Zor bir 3 puandı önümüze bakmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımız takımımızın sonuna kadar yanında oldular. Taraftarların bazen oyuncuları eleştirmesi söz konusu olabiliyor ama şunu da görmek lazım takım olarak mücadelemizi sürdürüyoruz, yolun sonuna kadar da bütün oyuncularımla mücadeleye devam edeceğiz. Bazen hatalar olabiliyor, pozisyonlar kaçabiliyor ama bu bize mahsus durum değil. Diğer takımın oyuncularından gol kaçırdığını ya da hatalar yaptığını görüyoruz bu açıdan da bakmak gerekiyor. Taraftara çok teşekkür ederim. Bunun sezon sonuna kadar devam etmesini istiyoruz. Başarıda taraftarın payı çok önemli. Oyuncuların çok çalışmasının getirdiği sonuçtan bahsediyoruz. Bazen kazanıyorsunuz mutlu oluyorsunuz bugün o günlerden biri, kazandık ve mutlu olduk. Bazen çok çalışmanın sonucunda kazanamayabiliyorsunuz ama hayat devam ediyor. Biz çok çalışıp, mutlu olabilmek için yolumuza devam edeceğiz. Hala aynı oyuncularla devam ediyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey oyuncuların inandırıcılığı arttırmak. Oyuncularım bu dönüşüme inanmıyor olsalar bunu tek başıma başarmam mümkün olmaz