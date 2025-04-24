İHA

Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Samsunspor'u konuk edecek.

Yeşil-beyazlı ekip, zorlu karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanlarda özellikle hücum varyasyonları ve savunma organizasyonlarına yoğunlaşan Bodrum temsilcisi, sahasında 3 puanı alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

"HER HAFTA MAÇ MAÇ BAKIYORUZ"

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, şu şekilde konuştu:

Lig devam ediyor, zorlu bir rekabet var. Samsunspor ligin iyi ekiplerinden biri, bizim amacımız taraftarımızın desteğiyle bu maçtan en iyi skoru almak. Maçı kazanabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz her hafta maç maç bakıyoruz. Önümüzdeki maça bakıp ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz.

"DEPREMİ YAŞAYANLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

İstanbul'da dün yaşanan depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini ileten Morais, şunları dedi: