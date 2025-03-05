AA & Ensonhaber

Bodrum FK, Süper Lig'in 27. haftasında 7 Mart Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

Jose Morais, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm odağının oyuncularda ve sahada yaptıklarında olduğunu söyledi.

"BU LİG ZOR VE RAKİPLER ZORLU"

Taraftarlarının gösterdikleri ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirten Morais, şunları dedi:

Bu destek bizim için önemli. Bu lig zor ve rakipler zorlu. Biz mücadelemizi sürdürüp sezonu hedeflediğimiz noktada bitirmek istiyoruz. Bunun için de yapmamız gereken çok çalışmaya devam etmek, bunun sonuçlarını da sahada alacağız.

"İYİ TAKIMLARA KARŞI OYNAMAK HEYECAN VERİCİ OLABİLİYOR"

Kasımpaşa'nın iyi takım olduğunu ifade eden Morais, şunları kaydetti: