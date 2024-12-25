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Haber Merkezi

Süper Lig'de lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puanlık fark attı.

Sarı-lacivertlilerde taraftarın büyük bir kısmı duruma isyan ederken, Jose Mourinho'nun oynattığı futbol ise eleştirilerin odağında.

"8 PUAN KAPANABİLİR"

Avrupa'da ameliyat olan Mourinho'nun gitmeden önce yönetimle yaptığı toplantıda "8 puanlık fark kapanmayacak bir fark değil. Futbolcularımla her şeyi yapacak güçteyiz. Galatasaray'ın ikinci devredeki fikstürü oldukça zor." dediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE KAPANAN PUAN FARKI VAR

Peki tarihte bu puan farkı kaç kez kapandı? ESH Spor olarak araştırdık...

DAHA ÖNCE FENERBAHÇE 2 KEZ FARKI KAPATTI

1997-98 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 9 puanlık farkı kapatarak şampiyon oldu; 2003-04 sezonunda Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı 8 puanlık farkı aşarak şampiyonluğa ulaştı; 2009-10 sezonunda Bursaspor, Fenerbahçe'ye karşı 8 puanlık farkı kapatarak tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı; 2010-11 sezonunda Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı 9 puanlık farkı geride bırakıp şampiyon oldu.

8 DE KAPANIR 18 DE!

2018-19 sezonunda ise Galatasaray, Başakşehir'e karşı 8 puanlık farkı aşarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

2018-2019 sezonunda Fatih Terim'in puan farkı 8'ken söylediği, "8 puan fark kapanır mı? 8 de kapanır 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım." sözleri ise futbol tarihine damgasını vurmuştu.

Bu tabloyu gören Fenerbahçeliler biraz olsun umutlanırken, Jose Mourinho'dan ise sahadaki futbolu değiştirmeye yönelik çaba bekliyor.

Sizce 8 puanlık fark kapanır mı? Yorumlarda belirtin.