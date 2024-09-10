Jose Mourinho: Şampiyonluğu kazanacağıma inanmasam, burada olmazdım Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "20 yıl önce Portekiz'den ayrıldım, çabuk adapte oldum ve kupalar kazandım. 9. şampiyonluğumu kazanacağıma inanmasam, burada olmazdım" dedi.

Haber Merkezi

Süper Lig'de geride kalan 4 hafta sonunda 10 puan toplayan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, milli ara döneminde çarpıcı açıklamalara imza attı.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı, Habertürk Spor'a röportaj verdi.

"BU KULÜBÜN PARÇASI OLMAK İSTİYORUM"

"Dünyanın en iyi takımlarını çalıştırdınız. Neden Türkiye, neden Fenerbahçe?" sorusunu Mourinho, şöyle cevapladı:

Sakin şekilde bekliyordum, analiz ediyordum. Farklı teklifler vardı. Farklı başkanlarla görüştüm. Motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. O dönem 3 başkan adayının hepsi benimle görüştü. Bu da kulübün beni ne kadar istediğini hissetmemi sağladı. Ali Koç ve Mario Branco, bana bu kulübün hırslarını acılarını, yara izlerini ve hayallerini anlattı. Yeni bir ülke olması sebebiyle motiveydim. İngiltere, İtalya, Portekiz değil, burası yenilikti. Aynı zamanda kulübün zor bir dönemde olması hırsı vardı. Kulübün hayallerini iyi anlıyorum ve bu kulübün parçası olmak istiyorum.

"TARAFTARLAR İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Kulüplerinin önemli olduğunu ifade eden Mourinho, şunları dedi:

Gittiğim her kulüp, benim kulübüm haline gelir. Ben değil, kulüp önemlidir. Hayaller önemlidir. 'Bu forma benim derim' söylemim doğru. Onlar için savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini vereceğim.

"TÜRKİYE'DE DIŞARI ÇIKSAM 10 METRE YÜRÜYEMEM"

Türkiye ile İngiltere'yi karşılaştıran Jose Mourinho, şöyle konuştu:

İngiltere'de insanlar futbolu sadece haftada 90 dakika yaşıyor. Haftanın geri kalanında kendi işleri hayatları var. Chelsea'de çalışırken evim 10 dakika yürüme mesafesindeydi. Maç bitince eve yürürdüm. Türkiye'de 10 metre yürüyemem. Baskıyı seviyorum. Duyguyu seviyorum. Çok fazla şiddet, agresyon gibi şeyleri kapı dışında bırakıp bunu kontrol altına alırsak her şey daha güzel olur. Ligde çok fazla aynı şehirden takım var, İngiltere'de böyleydi. Ama İstanbul'da yaşadığımızla karşılaştırılamaz.

"ŞAMPİYONLUĞU KAZANACAĞIMA İNANMASAM BURADA OLMAZDIM"

"8 şampiyonluk kazandınız, 9 burada olur mu?" sorusuna Portekizli isim, şu yanıtı verdi:

Yabancı hocaların neden başarılı olamadıklarını onlara sorun. İki yıl kalırsam ve şampiyon olamazsam, sizinle bir araya gelip neden olmadığını o zaman söylerim. Çok fazla şey duydum, bunlara insan eşyalarımı toplayıp kaçardım. Dinlendiğim her şeye inanmam. Kendim anlamaya çalışırım. Türk teknik adamlar kültüre daha hakim. Türkiye Ligi'ni öğrenmeye çalışıyorum. Bütün odak noktam bu. Şampiyonluk adayı takımlardan birinin teknik direktörünün çok yakın hakem arkadaşı olduğuna inanmam. Adapte olmak Türk teknik adamlar için daha kolay. Onların zaten doğal habitatı burası. 20 yıl önce Portekiz'den ayrıldım, çabuk adapte oldum ve kupalar kazandım. 9. şampiyonluğu kazanacağıma inanmasam, burada olmazdım.

"TAKIMIMIZI ÇOK İYİ DENGELİ BİR ŞEKİLDE TAMAMLIYOR"

"Filip Kostic nerede oynayacak?" sorusunu Mourinho, şöyle cevapladı:

Yaratıcı sol bek gitti ve orada eksiklik içerisindeydik. Filip Kostic geride üçlüde oynayabiliyor. Kanat bek, sol orta saha oynayabiliyor. Bu anlamda bize çok fazla çözüm bulacak. Tecrübeli bir oyuncu. Takımımızı da çok iyi dengeli bir şekilde tamamlıyor. Her pozisyonda iyi seçeneklerimiz var. Takımın nerede ihtiyacı varsa Kostic de orada oynayacak.

"ÇOK MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Çok sayıda maç oynayacaklarını belirten Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Geçen seneden sadece Edin Dzeko kaldı. Yabancı sayısı, Türk oyuncu sayısı, UEFA listesini oluşturmak. Televizyonda hiçbir şey anlamıyorum, Türkçe anlamamam bu yüzden iyiydi. İnsanlar birçok şey söylüyor, en iyi şekilde sahada olmak tek amacımız. Çok sayıda maç oynayacağız. Biz 11 oyuncuya değil, takıma ihtiyacımız var.

"MEDINA İLE İLGİLİ BİR ŞEY KONUŞAMAM"

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cristian Medina hakkında konuşmayan Jose Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Ben Osimhen'i sorarsınız diyordum. Medina ile ilgili bir şey konuşamam. Çünkü Boca Juniors'un oyuncusu.

"FERDİ VE KOSTIC FARKLI OYUNCULAR"

Başarılı teknik adam, Ferdi ve Kostic'in aynı olmadığını söyledi.

Ferdi Kadıoğlu ve Filip Kostic farklı oyuncular. Biri sağ ayaklı, biri sol ayaklı. Saha içerisinde yaptıkları farklı. Kostic'in varlığı ile birlikte Jayden'ı stoper olarak düşünebilirim. Oyuncuların bu çok yönlülükleri sezon içindeki 50 maçta çok önemli olacak.

"İLK KEZ TAM KADRO ANTRENMAN YAPACAĞIZ"

Mourinho, ilk kez tam kadro idman yapacaklarını belirtti.

Sanırım perşembe günü ilk kez tam kadro antrenman yapacağız. Oyuncuların gösterdiği gelişim oldukça iyi. 4 maçta 12 puan mükemmel olurdu. Ama gerçekliği kabul etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığımız zorluk, tur atlayan takım biz olmalıydık. Bunu da kabullenmemiz gerekiyor.

"AVRUPA'DA 200 MAÇIM VAR AMA YENİ BİR FORMAT"

Avrupa Ligi ile ilgili olarak Mourinho, şu değerlendirmeyi yaptı:

Avrupa Ligi'nde öncelikle tur atlamak istiyorum. Yeni bir format ve kimsenin bilmediğimiz bir format. Denememiz gerek. Avrupa'da 200 maçım var ama bu başka. Bizim zor kuramız varken, daha kolay fikstürü olan takımla aynı puanda olabiliriz. Sıcak ve soğuk top olayına inanmıyorum. Artık bilgisayar çekiyor, olan oldu.

"LILLE KARŞISINDA BU SENE ÇOK GARİP PENALTI VERİLDİ"

UEFA hakkında Jose Mourinho, şöyle konuştu:

UEFA ayrı, hakemler ayrı. UEFA ile hiç problem yaşamadım. Başkanla çok iyi ilişkim var. Tarihlerinin bir parçasıyım. Bunu biliyorlar. Geçen sezon VAR ve hakem, maçı kazanmamam yönünde karar verdiler. 1 milyon insan penaltı olarak karar verirdi. Lille karşısında bu sene çok garip penaltı verildi. Öldüğümde Roma işle oynadığım finali hiç unutmayacağım. Umarım Fenerbahçe'de daha iyi olur. Rize'deki gibi şeyleri umarım yaşamayız. İlk yarı gördüğüm şeyi hiç unutmayacağım.