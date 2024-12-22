Jose Mourinho ameliyat olacak

Haber Merkezi
Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sağlık sorunu nedeniyle yurt dışına gitti.
Mourinho'nun safra kesesi problemi nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi.
CUMA GÜNÜ TAKIMIN BAŞINDA OLACAK
Portekizli çalıştırıcı, yarın yapılacak operasyonun ardından 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer alacak.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor'la 1-1 berabere kalınan maçın ardından görevini bırakacağı öne sürülmüştü.
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