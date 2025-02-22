Haber Merkezi
Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile oynanacak kritik derbi maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, yoğun kar yağışı nedeniyle bugünkü antrenmanı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapamadı.
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda sürdürüyor.
"ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDAYIZ"
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, resmi hesabından paylaşımda bulundu.
Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
Antrenman alanı kayak için mükemmel olduğunda, antrenman seansı için çözüm bulmak zorundayız.
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