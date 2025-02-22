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Jose Mourinho: Antrenman seansı için çözüm bulmak zorundayız

Jose Mourinho: Antrenman seansı için çözüm bulmak zorundayız Hazırlıklarını Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, "Antrenman alanı kayak için mükemmel olduğunda, antrenman seansı için çözüm bulmak zorundayız" dedi.