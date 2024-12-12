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Haber Merkezi

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında kalmak için sahaya çıktı.

Sarı-lacivertliler altıncı haftanın açılışında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetti.

Maçın 5. ve 45. dakikasında gelen gollerle konuk ekip maçı 2-0 kazandı.

Mert Müldür gördüğü ikinci sarı kartla 68. dakikada oyundan atıldı ve cezalı duruma düştü. Müldür, Lyon maçında forma giyemeyecek.

AVRUPA BASININDA MANŞETLERDE

Öte yandan Avrupa basını bu maçı ve Jose Mourinho'nun kovulma ihtimalini yazdı.

Marca: Atlhletic deplasmanda Fenerbahçe'yi Inaki Williams ile yıktı. Yenilgi sonrası taraftarlar Mourinho ve başkan Ali Koç'u protesto etti.

Goal: Athletic Bilbao karşısındaki yenilgi sonrası Chelsea, Real Madrid ve Manchester United'ın efsane teknik patronu üzerindeki baskı arttı. Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin "geçiş sürecinde" olduğu konusunda ısrar ediyor.

Corriere dello Sport: Mourinho, Avrupa Ligi'nde nakavt oldu! Athletic Bilbao, İstanbul'u fethetti!

Manchester Evening Standard: ManU'nun eski yıldızı Amrabat rakibiyle kafa kafaya geldi, Mourinho, 2-0'lık yenilgi sonrası sinirle arkasına bakmadan soyunma odasına gitti.

Daily Mail: Avrupa Ligi'nde Inaki Williams'ın 2 golü, A. Bilbao'ya Fenerbahçe karşısında galibiyeti getirdi.

"KOVULMANIN EŞİĞİNDE"

NDTV: Inaki Williams, Athletic Bilbao'yu Jose Mourinho'lu Fenerbahçe karşısında galibiyete taşıdı.

Football Espana: "Athletic Bilbao, 10 kişilik Fenerbahçe'yi mağlup etti ve Avrupa Ligi'ndeki göz kamaştırıcı serisini sürdürdü."

talkSPORT: "İşler Mourinho için sıkıntılı hale geliyor... Portekizli hoca, Fenerbahçe'den kovulma ihtimaliyle karşı karşıya."

The West Australian: "İstanbul'da 10 kişilik Fenerbahçe'yi Inaki Williams'ın çifte lokumuyla deviren A. Bilbao yoluna namağlup devam ediyor."