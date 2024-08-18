Jose Mourinho, Başakşehir - Alanyaspor maçını tribünden izledi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Sportif Direktörü Mario Branco, Süper Lig'in ikinci haftasındaki Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakayı izleyenler arasında ise sürpriz bir isim yer aldı.

SIK SIK NOTLAR ALDI

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adamı Jose Mourinho, mücadeleyi tribünlerden takip etti.

Portekizli çalıştırıcının maç esnasından notlar alması ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da tribünde Mourinho'ya eşlik etti.

MONTELLA DA MAÇI İZLEDİ

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadeleyi tribünden izledi.

ALANYASPOR'LA 4. HAFTADA KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'i ise 16. haftada konuk edecek.