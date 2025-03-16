DHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu.

"1 SAATTEN FAZLA BEKLEDİĞİMDE BUNU SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜYORUM"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis’in basın toplantısının uzun sürmesine tepki göstererek sözlerine başlayan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Ben buradayım çünkü bugün kazanamadık. Kazanmış olsaydık ben burada olmazdım. Bir sonraki sefer kazansak da kazanmasak da 1 saatten fazla beklemem durumunda gideceğim. 1 saatten fazla beklediğimde bunu saygısızlık olarak görüyorum. Ama tabii ki sizin suçunuz olmadığını biliyorum.

"BENCE ŞUTU OLMAYAN TAKIMIN PLANI YOK"

Daha planlı olan tarafın kendileri olduğunu ve 4-5 pozisyon kaçırdıklarını dile getiren Mourinho, şu sözleri kullandı:

Pozisyon kaçırma bir plan değil mi? Hangi takımın planı var? Kaleye 1 tane şutu olmayan takımın mı, 4-5 tane pozisyon kaçıran takımın mı? Bence şutu olmayan takımın planı yok.

"İLK MAÇTA DA KÖTÜ OYNAMIŞTIK"

Avrupa Ligi’ndeki performanslarından bahseden Mourinho, şunları dedi:

Glasgow’a karşı oynadığımız ilk maçta da kötü oynamıştık. Hollanda’daki AZ maçında da kötü oynamıştık. Şansımız olduğu müddetçe biz o şansı koruyorduk. Avrupa’da şunu göstermiş olduk; bizim için bitmeden henüz bitmemiştir.

"BAZI TAKIMLAR ONLARA KARŞI DAHA AZ MOTİVASYONLA OYNUYORLAR"

Şampiyonluk yarışı hakkında değerlendirmelerde bulunan Portekizli teknik adam, şu sözleri kullandı:

Şampiyonluk için yüzde veremem. Liderin puan kaybetmesi zor olacaktır. Bazı takımlar onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar. Bugün 3’üncü sıradaki takıma karşı oynadık. Ama sanki küme düşmemeye oynayan bir takımla oynadık.

"CENK’İ ÇOK FAZLA KULLANMADIM"

Cenk Tosun’un takımda 4’üncü santrfor oyuncusu olduğunu ve daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmek istemesinin normal olduğunu söyleyen Jose Mourinho, şu şekilde konuştu:

Cenk’i çok fazla kullanmadım. O bizim elimizdeki 4’üncü santrfor oyuncusu. Onu acil durumlar için kulübede bulundurdum. Gol ihtiyacımız olduğu zaman sahaya sürdüm. Kendisi bu pozisyonda 4’üncü tercih. Muhtemelen burada oynadığından daha fazla oynayacağı bir yere gitmek isteyecektir. Ben kendisinin bu kararını durduramam. Ona iyi dileklerimi iletiyorum.

"İLLEGAL OLARAK DATALARI SİZLERLE PAYLAŞTI"

Allan Saint Maximin’in fit durumda olmadığını aktaran Mourinho, sözlerini şöyle noktaladı: