Jose Mourinho, Beşiktaş - Göztepe maçını tribünden izledi

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Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakayı ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, tribünden takip etti.

Portekizli çalıştırıcı, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte maçı takip etti.

BEŞİKTAŞ'I ANALİZ EDECEK

Portekizli hocanın, Beşiktaş'la oynanacak derbi öncesinde hem stadyumun atmosferini yakından görmek istediği hem de siyah-beyazlıların futbolunu analiz edeceğiz öğrenildi.

DEV DERBİ 7 ARALIK'TA

Beşiktaş ile Fenerbahçe, dev derbide 7 Aralık günü kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak