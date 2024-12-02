Jose Mourinho: Beşiktaş maçı her zaman derbidir

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 14’üncü haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 3’üncü dakikada Oğuz Aydın, 78’inci dakikada Becao ve 89’uncu dakikada Dzeko kaydetti.

Konuk Gaziantep FK’nın maçtaki tek golü ise 41’inci dakikada Okereke’den geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kazanılan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİ ZORLADILAR"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Maça çok çok iyi ve güçlü başlangıç yaptık. Maçı bitirecek şansları yakaladık, 2-3'ü atabilirdik. Daha sonra iyi bir takım, iyi bir hoca olduğu için oynamaya başladılar. Topu tuttular. Bize problemler yarattılar. Sonrasında da beraberliği yakaladılar. 1-1 olunca baskıyı hissettik. İkinci yarıda oyunu rakip yarı sahada oynadık. Ataklar yaptık ve kazandık. Rakip hoca çok iyi, bunu söylemek istiyorum. Bizi zorladılar.

"TADIC ÇOK AKILLI BİRİ"

Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:

İrfan çok önemli bir sakatlık yaşadı. Adım adım ilerleyerek mümkün olduğunca çabuk dönmesini sağlamaya çalışıyorduk. Henüz İrfan kendi performansını sergileyecek kondisyonda değil. Tadic her yerde oynuyor. Çok akıllı biri. Oğuz bugün solda başladı, sağa geçti, sağ beke geçti, sonra yine sağa geçti. UEFA listesinde yok. Bu yüzden ondan fayda sağlıyoruz. Hızlı gelişim sağlıyor. Ağustos ayında oynadığı maçlara bakarsak büyük bir fark var. Çok hızlı gelişiyor.

"BEŞİKTAŞ MAÇI HER ZAMAN DERBİDİR"

Süper Lig'de ilk yarıda kalan maçlar hakkında yorum yapan Portekizli teknik adam, şu sözleri sarf etti: