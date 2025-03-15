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Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda penaltılar sonucunda İskoç takımı Rangers'a elenen Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'e çevirdi.

Ligin 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç 16 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

MOURINHO, BURAK'IN SAÇLARINI KESTİ

Bu maç öncesinde ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Burak Kapacak'ı tıraş etti.

Portekizli çalıştırıcı, Kapacak'ın saçlarını kesti. 25 yaşındaki futbolcu, ortaya çıkan bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu anlar kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.