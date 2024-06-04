Jose Mourinho çalışmalara başladı! Paylaşılan fotoğrafta 3'lü savunma detayı...

2023-2024 sezonunu Süper Lig'de topladığı 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'a veda etmişti.
Sarı-lacivertliler, Kartal'ın ayrılığı sonrasında ise göreve dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.
Fenerbahçe, Mourinho ile sarı-lacivertli taraftarı ilk kez Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda bir araya getirdi.
İmzaya attı göreve başladı
Portekizli çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, görkemli bir tören düzenledi.
Gerçekleşen bu etkinlik sonrasında ise 61 yaşındaki teknik adam, görevine resmen başladı.
Tesislere geldi
Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile birlikte tesislere gelen başarılı isim, burada yetkililerden bilgi aldı.
"Çalışmalar sürüyor"
Branco'dan, Portekizli teknik adamla ilgili paylaşım geldi.
Sportif direktör, Mourinho ile fotoğraflarını paylaştı ve "Çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.
3'lü savunma detayı...
Bu paylaşımda ise Fenerbahçe taraftarını endişelendiren bir görüntü ortaya çıktı.
Vitor Pereira ve Jorge Jesus döneminde yer yer 3'lü savunma oynayan ancak başarılı olamayan Fenerbahçe yine aynı sisteme geri dönebilir.
Paylaşılan gönderide Mourinho'nun önündeki taktik tahtasında 3'lü savunma dizilişinin olması sarı-lacivertlilerin gözünden kaçmadı.
İşte yapılan paylaşımlar
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