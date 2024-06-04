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Jose Mourinho çalışmalara başladı! Paylaşılan fotoğrafta 3'lü savunma detayı...

Jose Mourinho çalışmalara başladı! Paylaşılan fotoğrafta 3'lü savunma detayı... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Sportif Direktör Mario Branco ile bir arada olduğu fotoğraf gündem oldu. Paylaşılan gönderide dünyaca ünlü ismin, taktik tahtasında 3'lü savunma detayı göze çarptı.