Jose Mourinho: Çok kötü bir hakeme karşı oynadık Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, İlhan Palut yönetimindeki karşılaşmayı etkili bir şekilde sürdürdü ve maçı 5-0 gibi farklı bir skorla aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"11 OYUNCUYA DEĞİL BİR TAKIMA İHTİYACINIZ VAR"

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Önümüzde yaklaşık 50 maç var. 50 maç olduğu için 11 oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız oluyor. Aksi halde bunun altından kalkamazsınız. Takım dengeli olduktan sonra bu durumla farklı bir şekilde baş edebilirsiniz."

FRED, SZYMANSKİ VE İSMAİL YÜKSEK AÇIKLAMASI

"Daha önce Fred'in eksikliğini söylemiştim. Ama 3 gol attığı için değil. Muhtemelen hayatı boyunca bir daha 3 gol atmayacak. Takıma kattığı dinamizm farklı. Elimizde 2 tane daha Szymanski olsa ikisini de oynatırdık. İlk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi oynadı. Taraftarlar İsmail Yüksek'in adını bağırdığı için mutlu oluyorum ama kaybettiğimizde takım olarak kaybediyoruz, kazandığımızda takım olarak kazanıyoruz."

"ÇOK KÖTÜ BİR HAKEME VE VAR'A KARŞI OYNADIK"