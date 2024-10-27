Jose Mourinho'dan olay sözler: Hepimiz eve erken gideceğiz

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 10’uncu hafta maçında konuk ettiği Bodrum FK’yı Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçının ardından konuştu.

"DAHA FAZLA GOL ATMALIYDIK"

Portekizli teknik adam, sözlerine şöyle başladı:

Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. Osayi'nin basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik.

"ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI"

Önemli olanın 3 puan olduğunu söyleyen Mourinho, şunları dedi:

Perşembe-pazar oynamak kolay değildir bazen, bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Bir süre sonra enerjimiz düştü. Bazı oyuncular oyunun böyle akmasından psikolojik olarak mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puandı.

"MAÇLARA GÖRE SANTRFORLAR DEĞİŞEBİLİR"

Maçlara göre hücum bölgesinin değişebileceğini belirten Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Maçlara göre santraforlar değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor.

"HEPİMİZ EVE ERKEN GİDECEĞİZ"

Basın toplantısında da konuşan Mourinho, şu açıklamayı yaptı:

Sözlerime başlamadan önce Bodrum FK'nın hocası olan meslektaşımı tebrik ediyorum çünkü şimdiye kadar ilk defa basın toplantısı erken bitiren teknik direktör. O yüzden hepimiz eve erken gideceğiz.

"BEN FENERBAHÇE'YİM"

Gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili, Mourinho şu ifadeleri kullandı:

Ben Fenerbahçe’yim. Kendimi adapte etmem gerekiyor. Daha önce Roma ile orada oynadım. Şehir hakkında biraz bilgiye sahibim. O maçtan 3 puan kazanmak istiyoruz. Şahsi olarak geçen sezon ne olduğunu düşünmüyorum. Oraya maçı kazanamaya gidiyoruz. Umarım iyi hakem olur, bugünkü gibi. Umarım son deplasman maçında olan hakem gibi olmaz.

"MAÇI İLK YARIDA BİTİREBİLİRDİK"

Uzun süre sonra forma giyen oyuncularla ilgili Portekizli teknik adam, şu şekilde konuştu:

Herkes oynamak istiyor. Yapmış oldukları antrenman performansı sonrası herkes oynamayı hak ediyor. Buna Samet, genç Yusuf ve Ertuğrul da dahil. Maalesef maçlara 11 kişi başlayabiliyorsunuz. Bugün de bazı değişiklikler yaptık. Bu hediye değildi. Bodrumu analiz ettik ve buna karar verdik. Manchester maçı sonrası verilere baktık. Sebastian ve Tadic’in inanılmaz çok fazla yükü vardı. Dolayısıyla taze oyuncuları oynatmak istedim.

"KAÇIRDIĞIMIZ GOLLER SONRASI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Bugün maçı ilk yarıda bitirebilmeleri gerektiğine değinen Mourinho, şunları dedi:

Fenerbahçe bugün hak eden taraftı. 3 puan aldığımız için mutluyum. Ama bu kadar baskıyla oynayıp kaçırdığımız goller sonrası hayal kırıklığı yaşadım. Maçı öldürebilme iç güdüsünün bizde eksik olduğunu düşünüyorum. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ama bitiremedik.

"HER SONUÇ BİZLER İÇİN İYİ OLACAK"

Yarın oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşleri sorulan Mourinho, şu şekilde konuştu:

Stadyuma gitmeyeceğim. Her sonuç bizler için iyi olacak. Fark etmiyor 3 sonuçtan hangisi alınırsa; biz 3 puanı aldık. Çok fazla pas hatası yaptığımızı düşünmüyorum. Bitirici bölgede paslarda hata yaptık. Çok fazla iyi şey de yapıyoruz. Bizler çok fazla negatife odaklanıyoruz. İlk antrenman gününde de oyuncularımızla analiz ediyoruz. Eğer isterseniz Whatsapp yoluyla video olarak size gönderebiliriz.

"PERŞEMBE VE PAZAR OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Mourinho, hafta için Avrupa kupalarında maç oynadıklarına değinerek, sözlerini şöyle noktaladı: