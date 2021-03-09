Euro
9.086
-1.2%
Dolar
7.6306
-1.57%
Altın
417.69
-0.15%
Borsa
1.548
1.19%
Bitcoin
406.510
7.63%
EXEN Coin
15.57
-1.82%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Jose Mourinho: Defansif diyorlar, 100 gol atmışız

    Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımıyla ilgili gelen eleştirilere kendi üslubuyla cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 13:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jose Mourinho: Defansif diyorlar, 100 gol atmışız

    Tottenham Menajeri Jose Mourinho, takımlarını "defansif" olarak eleştirenlere ironik bir yanıt verdi.

    "100 GOLE ULAŞMIŞIZ"

    Bu sezon toplamda 100 gole geldiklerini kaydeden Portekizli teknik adam, "Bana verilen istatistikler doğruysa, bu sezon 100 gole ulaşmışız. Defansif, negatif bir takım için kötü değil, değil mi? Bizim için iyi bir hafta oldu, 3 maçta 9 puan aldık. Olabildiğince çok maç kazanmak zorundayız. Avrupa Ligi'ni de unutmayı reddediyorum, her maç bizim için önemli." dedi.

    Tottenham, üst üste kazandığı 3 maçın ardından Premier Lig'de 45 puanla, 4. sıradaki Chelsea'nin 2 puan gerisinde 6. basamakta yer aıyor.

    Jose Mourinho: Defansif diyorlar, 100 gol atmışız #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir