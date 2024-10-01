Jose Mourinho devre arasında takımı ateşledi! İşte o konuşma Antalya deplasmanında ilk yarıda beklenen oyunu sahaya yansıtamayan Fenerbahçe ikinci devrede toparlanırken, Teknik Direktör Mourinho’nun devre arasındaki uyarılarının payının büyük olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor’u deplasmanda yenerek Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı haftada farkı azaltsa da ortaya konan futbol yine ne teknik heyeti ne de taraftarı mutlu etmedi.

Sarı-lacivertliler, Union SG maçında da sahadan galibiyetle ayrılsa da beklenen futbolu ortaya koyamamıştı.

Önceki günkü maçta özellikle Fred’siz sarı-lacivertliler ilk yarıda çok zorlanırken, istediği pozisyonları yakalayamadı, pas hataları da vardı.

Teknik Direktör Jose Mourinho, ikinci devreye Fred ve Kostic’i oyuna alarak başladı ve Fenerbahçe sahada sisteme daha çok uyan bir performans ortaya koydu.

"SAHAYA ÇIKIN VE BASİT OYNAYIN"

Portekizli çalıştırıcının galibiyette hamleleri kadar, devre arasında öğrencileriyle yaptığı toplantının da önemli rol oynadığı ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertli takımın teknik patronu, şu ifadeleri kullandı:

Gelecek haftayı Süper Lig’de maç yapmadan geçireceğiz, daha sonra da milli araya gireceğiz. Bu çok uzun bir ara demek. Bu araya galibiyet girmemiz çok önemli. İlk yarıda çok zorlama paslar attık ve hata yaptık. İkinci yarıda daha basit bir oyun istiyorum sizden. Rakip kaleye giderken ve defanstan çıkarken daha dikkatli olmalıyız. Sahaya çıkın ve basit oynayın.

AMRABAT PARLIYOR, KOSTIC'E TAM NOT

Fenerbahçe’nin yaz döneminde kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Sofyan Amrabat, Union SG maçının ardından Antalyaspor mücadelesinde de 90 dakika sahada kalırken, futboluyla yine tam not aldı.

Sarı-lacivertli takımda en çok topla buluşan ve en çok pas atan oyuncu olan Faslı futbolcu, attığı şutun yanında savunmada yaptığı kritik hamlelerle de öne çıkmayı başardı. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun sezonun devamında da onunla devam etme kararı aldığı öğrenildi.

Amrabat kadar, ikinci yarıda oyuna giren Kostic de parlayan isim oldu. Thalisson Kelven’in ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdiği topta ortayı açan ve pozisyonu hazırlayan tecrübeli futbolcu önce sol bekte, ardından da sağ kanatta görev yaptı.

Kostic özellikle açtığı üç ortayla kanatta önemli bir isim olacağını gösterdi. Sarı-lacivertli futbolcu ayrıca bir de şut pası verdi.