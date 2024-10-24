Jose Mourinho dünya basınına isyan etti: Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyorsa nedeni var

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Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde bu akşam Manchester United ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Jose Mourinho, Türk futbolunda adaletsizlik olduğunu ifade etti.

Türkiye Süper Ligi'nde hakem kararlarının farklılığına dikkat çeken Mourinho şunları kaydetti:

"HİÇBİR ŞEY KAZANAMADILAR ÇÜNKÜ..."

Son maçımız 2-2 berabere bitti! Yediğimiz o golü, bu ligde sadece Fenerbahçe yerdi. Sadece Fenerbahçe! Başka bir takım o maçı 2-1 kazanırdı ve o gol geçersiz sayılırdı. Ancak Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihi, iyi antrenörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu... Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi var.

Portekizli çalıştırıcının bu sözleri dünya basınında da gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Mücadelede sarı-lacivertliler 2 kez öne geçse de 88. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüyle Karadeniz ekibi skora denge getirmişti.

Goden önce İrfan Can Kahveci'ye yönelik bir faul olup olmadığı da tartışma konusu olmuştu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)