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Jose Mourinho, dünyanın en çok kazanan 5. hocası oldu

Jose Mourinho, dünyanın en çok kazanan 5. hocası oldu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kazanacağı 10 milyon 500 bin euro maaşla dünyanın en çok kazanan beşinci hocası olacak.