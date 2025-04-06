Jose Mourinho: Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30’uncu haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 68 yaparken, Trabzonspor 36 puanda kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"VAR ÇAĞIRMADI"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı.