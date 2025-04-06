Jose Mourinho: Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30’uncu haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 68 yaparken, Trabzonspor 36 puanda kaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"VAR ÇAĞIRMADI"
Mourinho, sözlerine şöyle başladı:
İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı.
"MAÇIN GERÇEKLİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ"
Mourinho, eleştirilerine şöyle devam etti:
Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi.
"POZİTİF BİR ETKİ OLMUŞTUR"
Jose Mourinho, şu sözleri sarf etti:
İkinci yarı yine takım olarak iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı. Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa pozitif bir etki olmuştur.
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