Jose Mourinho: Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı
Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30’uncu haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 68 yaparken, Trabzonspor 36 puanda kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"VAR ÇAĞIRMADI"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı.

İLGİLİ HABER Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında penaltı beklentisi

"MAÇIN GERÇEKLİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Mourinho, eleştirilerine şöyle devam etti:

Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi.

"POZİTİF BİR ETKİ OLMUŞTUR"

Jose Mourinho, şu sözleri sarf etti:

İkinci yarı yine takım olarak iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı. Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa pozitif bir etki olmuştur.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor