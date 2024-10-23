Jose Mourinho duyurdu! Jayden Oosterwolde, sezonu kapattı

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, 24 Ekim Perşembe akşamı 22.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İngiliz Manchester United ile karşılaşacak.

Bu kritik müsabaka öncesinde ise Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü çalıştırıcı, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve 2-2'lik eşitlikle sona eren Samsunspor maçında sakatlık geçiren Jayden Oosterwolde'nin son durumu hakkında konuştu.

"SEZON ONUN İÇİN BİTTİ"

Mourinho, savunma oyuncusu ile ilgili şunları dedi:

İyimser değilim. Bu sezon maç oynayacağını düşünmüyorum. Sezon onun için bitti. Mayıs ayının başı geldiğinde oynama şansı olursa benim için ekstra olur ama öyle bir beklentim yok. Avrupa'da Kostic ve Levent'i oynatamıyoruz. Yıl sonuna kadar UEFA turnuvalarında bu sıkıntıyı yaşayacağız. İçinde bulunduğumuz durum bu.