Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 3. derbisini de kazanamadı

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.
Sezon başı sarı-lacivertlilerin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ezeli rakiplerle oynanan 3 maçta da galibiyetle tanışamadı.
3 DERBİYİ DE KAZANAMADI
Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'a kaybeden Mourinho, konuk olduğu Beşiktaş karşısında da mağlubiyet yaşadı.
Bugün sarı-kırmızılılara karşı deplasmanda mücadele ederken rakibine skorda üstünlük sağlayamadı ve taraflar mücadeleden beraberlikle ayrıldı.
GALATASARAY DEPLASMANINDA ŞANSI TUTMUYOR
Öte yandan Portekizli teknik adam, Real Madrid ve Chelsea ile de Galatasaray'a rakip olduğu dönemlerde deplasmanda galibiyet yaşayamadı.
FENERBAHÇE, ANTALYASPOR'U KONUK EDECEK
Ligde puanını 58'e yükselten Fenerbahçe, gelecek hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.
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