Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi tercih etme nedenini açıkladı

Haber Merkezi

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, önemli açıklamalara imza attı.

Dünyaca ünlü çalıştırıcı, İtalyan basınından Corriero Dello Sport'a röportaj verdi.

"FİNALDEN SONRA ROMA'DAN AYRILMALIYDIM"

Kariyeriyle ilgili birçok konuya değinen deneyimli teknik direktör, pişmanlıklarına da şöyle değindi:

Eğer maçlardan bahsediyorsak, çok... Çünkü kaybettiğinizde her zaman daha farklı yapabileceğinizi düşünürsünüz ve ben de çok maç kaybettim. Bunun yerine profesyonel seçimlerden bahsedecek olursak, Florentino Perez'in teklifini geri çevirmek... Bana 'Mou, şimdi gitme, zor kısmı hallettin ve şimdi iyi kısmı geliyor' dedi. Böyle olacağını biliyordum ama İspanya'da büyük mücadelelerle geçen üç yılın ardından Chelsea'ye dönmek istedim. Ve Budapeşte'deki finalden sonra Roma'dan ayrılmalıydım. Anthony Taylor'ın yarattığı karmaşa yüzünden değil, hemen ayrılmadığım için. Roma'dan ayrılmalıydım ama ayrılmadım ve hatalıydım.

"BİR ÜLKEYİ MİLLİ TAKIM ETRAFINDA BİRLEŞTİRMEK İSTİYORUM"

Jose Mourinho, gelecekte bir milli takım çalıştırmak istediğini söyleyerek, şu şekilde konuştu:

Bir Avrupa ya da Dünya Kupası'nda mücadele etmek, kulüpler ve taraftarlarla pek çok kez başardığım gibi bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum. Bunu futbol için, sporun temsil ettiği şey için yapmak istiyorum. Bu inanılmaz olurdu.

"BENİ ÇOK İSTEYEN BİR KULÜBE EVET DEDİM"

"Neden Fenerbahçe?" sorusunu da yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı, şunları dedi:

Çünkü futbolu ve işimi seviyorum. İdeal bir fırsat, mükemmel bir yer için beklemek ve hala beklemek istemiyorum, hatta izin almak bile istemiyorum. Birçok insanın bundan hoşlandığını biliyorum ya da en azından bize böyle söylüyorlar. Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim.

"VAR ÜZERİNE KONUŞABİLECEK EN SON KİŞİ BENİM"

VAR'da geçen süre hakkında gelen soruyu yanıtlayan Mourinho, şu ifadeleri kullandı: