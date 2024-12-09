Jose Mourinho futbolcuları uyardı: Beşiktaş yenilgisini unutun

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Süper Lig'in 15. haftasında Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş, evinde Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Dolmabahçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 90+6'da kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin 26 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş puanını 25'e yükseltirken, 5 maçlık galibiyet serisi Dolmabahçe'de sona eren Fenerbahçe 32 puanda kaldı.

"TARAFTARIMIZI ÜZDÜK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisindeki yenilginin ardından takıma bir motivasyon konuşması yaptı.

Pazar günkü idmanda öğrencilerini etrafına toplayan Portekizli teknik adam, "Taraftarımızı üzdük, bunun farkındayım. Kulüplerini çok seviyorlar ve derbiden beklentileri büyüktü. Ancak bilsinler ki ben, sizler ve yöneticiler de büyük üzüntü yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ GERİDE BIRAKMALIYIZ"