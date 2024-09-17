Jose Mourinho, Galatasaray'ı bekliyor Hafta sonunda Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho dersine çalışmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

Geçen sezonda şampiyon olan Galatasaray​ ile ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe​, bu hafta karşı karşıya gelecek.

Taraftarların heyecanla beklediği müsabakaya kısa süre kalmasıyla beraber maç biletlerinin fiyatları da gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 6. hafta oynanacak olan derbinin saatini ve gününü 21 Eylül 20.00 olarak duyurdu.

MOURINHO MUTLAK 3 PUAN İSTİYOR

Derbi hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de hedef, sarı-kırmızılıları yenip rakiplerine üstünlük sağlamak.

Geçen sezon Kadıköy'de rakibiyle berabere kalan sarı-lacivertliler, bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor.

Şampiyonluğun evdeki derbileri kazanmaktan geçtiğini düşünen Mourinho, Okan Buruk'un ekibine karşı planlarını da hazırlamaya başladı.

Deneyimli teknik adamın, futbolcularından 'mutlak 3 puan' beklediğini söylediği de gelen haberler arasında.

"YAPACAK BİR ŞEYİM YOKTU"

Öte yandan Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray hakkında konuşan Jose Mourinho, sarı-kırmızılıları yatağında izlediğini söylemişti.

Oynadıkları maçı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu, yatağımdaydım. Bunun (Derbiye erken hazırlanmak) bir avantaj olduğunu düşünmüyorum.