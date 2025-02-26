Jose Mourinho, Galatasaray'ı yenemiyor

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Fenerbahçe, Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de yenemedi ve şampiyonluk yarışında ipleri ezeli rakibinin eline verdi.

Son dönemde büyük düşüş içinde olan sarı-kırmızılı rakibi karşısında beraberliğe razı olan bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertlilerde eleştiri okları, teknik direktör Jose Mourinho'ya döndü.

Taraftarların büyük bir kısmı Portekizli teknik adamın, 'yenilmekten korktuğu' için bu oyun anlayışını benimsediğini iddia etti.

ÜÇ MAÇTA DA YENEMEDİ

Öte yandan Mourinho, Galatasaray'la Ali Sami Yen'de karşılaştığı üçüncü maçında da galibiyet yüzü görememiş oldu.

Sarı-kırmızılılara ilk kez 9 Nisan 2013'te Real Madrid'le konuk olan Portekizli, bu maçı 3-2 kaybetti.

İkinci kez ise 26 Şubat 2014'te Chelsea'nin başındayken sarı-kırmızılılarla RAMS Park'ta karşılaştı. Jose, bu mücadeleden de 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mourinho, pazartesi akşamı da Fenerbahçe'yle 0-0 beraberlikle RAMS Park'tan çıktı.