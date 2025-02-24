Jose Mourinho: Hakem bu ormanda iyiydi

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Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAKEM YETERLİ DÜRÜSTLÜĞE SAHİPTİ!"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Çok iyi bir maç oldu, bunun nedeni çok iyi bir hakem performansı. Yeterli dürüstlüğe sahipti.

"SAVUNMADIĞIM PROFİLDELER"

Galatasaraylı futbolcular hakkında konuşan Mourinho, şunları dedi:

(Galatasaray'ın) Çok üst düzey oyuncuları, savunmadığım profile dönüşüyorlar. 18 yaşında oyuncumuz var, Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ona ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar.

"HAKEM BU ORMANDA ÇOK İYİYDİ"

Hakem Slavko Vincic hakkında konuşan Jose Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti. Evinde ve Avrupa'da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu.

"G.SARAY MUTLU, BİZ MUTLU DEĞİLİZ"

Mutlu olmadıklarını belirten Mourinho, şu açıklamayı yaptı:

Onlar beraberlik için oynadılar, çok mutlulardır. Biz mutlu değiliz.

"İNSANLAR BENİ ÖLDÜREBİLİRDİ!"

Jose Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:

Galatasaray iyi savunma yaptı, Muslera en net pozisyonu iyi kurtardı. Savunmadan iyi çıkabilirdik. Defansif olarak çok iyiydik. Genç oyuncumuz hata yapsa, insanlar beni ve onu öldürebilirdi.

"KAÇ ŞUT, KAÇ KORNERLERİ VAR"

Rakipleri Galatasaray hakkında konuşan Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Kaleyi bulan kaç şutları ve kaç kornerleri var? Belki 1 şutları var, sanırım hiç kornerleri yok!

"SİRK DEVAM EDERSE..."

Lig yarışı hakkında Portekizli teknik adam, şunları dedi:

Normal şartlar altında bu lig hala ortada. Türkiye'deki hakemler, bu hakemin performansına bakıp, öz eleştiri yaparak, 'Ben de bu hakem gibi temiz ve dürüst maç yönetmek istiyorum' derlerse, sezon güzel ve heyecanlı biter. Sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse, farklı olur. Her davranışlarında neler yaptıklarını gördüm. Temiz değil ama iyi bir organizasyon.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu.

"BENCE MÜMKÜN"

"Derbi galibiyeti almadan şampiyon olmak mümkün mü?" şeklinde gelen soruya Jose Mourinho, "Evet. Bence mümkün" cevabını verdi.

"İYİ BİR MAÇ OLMASININ SORUMLUSU HAKEMDİ"

Sloven hakem Slavko Vincic’in iyi bir maç yönettiğine değinen Mourinho, şu şekilde konuştu:

Bence bugünkü maçın büyük ve iyi bir maç olmasının sorumlusu hakemdi. İki taraf adına da iyi bir mücadele vardı. Bir takım kazanmak, bir takım beraberlik istiyordu. Amaçları daha 20’nci saniyede 18 yaşındaki oyuncuya sarı kart aldırmaktı. Bu tarz yer altı stratejileri konusunda çok güçlüler. Türk bir hakem olsaydı Yusuf ilk dakikada sarı kart görürdü ve benim de O'nu oyundan çıkarmam gerekirdi. Lehimize bir penaltı olabilecek pozisyon var. El miydi, değil miydi? İzlemek istemiyorum çünkü hakem iyi bir maç yönetti. Maçı izleyenler büyük ve iyi bir maç izlediler. Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme buraya geldiği ve maçı yönettiği için teşekkür ettim. Türk olan dördüncü hakeme ‘Siz olsaydınız felaket olurdu’ dedim. Siz derken Türk hakemlerinden bahsettim. Çok büyük iyi maç oldu. Duygu anlamında, pozitif futbol anlamında iyi maç oldu.

"KENDİLERİNE İNANIYORLARSA HER MAÇTA YABANCI HAKEM İSTERLER"

Galatasaray’ın sadece 1 isabetli şutu olduğuna değinen Portekizli teknik adam, şunları dedi:

Bugün berabere kaldık. Bugünün gerçeği bu. Bizler kazanmaya çalıştık, onlar beraberlik istediler. 6 puanlı fark var ama önümüzde oynayacağımız 12 maç var. Onların da büyük oyuncuları var. Çok iyi bir takım değiller ama iyi ve büyük oyuncuları var. Bazıları daha önceden tanıştığım oyuncular. Onlar başka bir şeye dönüştüler. Eğer çok iyiyseler o zaman her maç yabancı hakem isterler. Yabancı hakem olduğunda ne olduğunu gördük. UEFA'da evlerine döndüler. Bize karşı evlerinde kaleyi bulan tek bir şut. Kendilerine inanıyorlarsa her maçta yabancı hakem isterler.

Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Eğribayat’ın performansını değerlendiren Jose Mourinho, sözlerini şöyle noktaladı: