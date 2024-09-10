Jose Mourinho: Hakemler Galatasaray'a farklı bakıyor Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, hakemlerin Galatasaray'a farklı davrandığını dile getirerek, "Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Benim doğama aykırı bir şey. 90 dakika boyunca herkes aynıdır. Guardiola da Ancelotti de aynıdır" dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk özel röportajını gerçekleştirdi.

HT Spor’a konuşan Portekizli deneyimli teknik adam, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Mourinho’nun dikkat çeken ifadeleri şöyle:

"GALATASARAY'A FARKLI BAKILIYOR"

"Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Benim doğama aykırı bir şey. 90 dakika boyunca herkes aynıdır. Guardiola da Ancelotti de aynıdır. Birkaç haftalık genç bir hoca için de şartlar aynıdır. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Sahada Ronaldo da Messi de aynı, 16 yaşındaki Deniz de olsa fark etmez. Kurallar her kulübe aynı olmalı. Galatasaray'ın yerel maçlarına baktığımızda bir fark var. Bir fark var. Bu da ligin güvenilirliğine aykırı. Üstelik liginize yurt dışında da saygı duyulmasını istiyorsanız. Tamam mütevazı değilim. Ama benim burada olmam daha fazla dikkat çekiyor. Ligin yurt dışında güvenilir olması için bu işlerin bitmesi gerekiyor."

"GALATASARAY MAÇINDA BÖYLE DEĞİLDİ"

"Hakemle ilgili çok iyi şeyler konuştuğum zaman bu bana daha çok zevk veriyor. Evimizdeki son maçımızda genç bir hakem vardı, 30 yaşında. Türk liginde 3-4 maç yönetmiş ama iyi bir iş çıkardı. Oyunu çok iyi kontrol etti ve iki takıma da adildi. Maçtan sonra iki takım da ona saygı duyarak sahadan ayrıldı. Onun hakkında çok iyi konuştum. 2-2'lik Göztepe maçı sonrası hakemi tebrik ettim. Ama 5-0 kazandığımız maçta hakemi eleştirdim çünkü o ilk yarı ve verdiği kararlar kabul edilemez. O hakemi Galatasaray'ın ilk maçında da gördüm, siyah ve beyaz kadar farklıydı. Fenerbahçe için çalışıyorum ama aynı zamanda Türkiye ve lig için de çalışıyorum. Umarım bu sene, geçen seneye göre daha az puan toplarız. Lig için daha iyi. Lig daha çekişmeli olursa, daha iyi olur. Umarım bu yönde gider."

VICTOR OSIMHEN AÇIKLAMASI

"Osimhen harika bir oyuncu. 70-75 milyon euro kulüp olsam alırdım, Harika bir oyuncu. Farklı koşullarda geldi. Ama günün sonunda koşulların önemi yok. Galatasaray harika oyuncu aldı. Benim Osimhen ile bir problemim yok. Hatta çok iyi bir ilişkimiz var. Sadece kendini yere çok atıyor. Kendisine bunu söyledim. Roma-Napoli maçında onunla konuştum. 'En iyi iki Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Böyle davranamazsın.' Onunla problemim buydu, sonra 10 dakika sonra unuttuk."

GALATASARAY DERBİSİ

"İnsanlar derbileri erkenden düşünmeye çok yatkın. Çok erkenden düşünmek yanlış. Pazar günü Kasımpaşa ile önemli bir maçımız var. Pazartesi günü takım izinli olacak ama size şunun sözünü verebilirim, pazartesi günü ben izinli olmayacağım. Kafamı tamamen Galatasaray maçına vereceğim ama şu anda o maçı bir saniye bile düşünmüyorum."

"ALİ KOÇ TUTKULU BİR İNSAN"

"Başkan Ali Koç, profesyonel hayatımdaki en önemli kişi o. Onu aşık bir insan olarak tanımlarım. Tutkulu bir insan. Ailesine aşık, kulübüne aşık... Beni sabah 9'da akşam 9'da, gece yarısı arayabilir. Kulübüne gerçekten aşık. Mükemmel ailesiyle tanışma ayrıcalığına eriştim. Ailesine, hayatına aşık bir adam. Benim de başkanım ona saygı duymak zorundayım. Ama bunun dışında ona insani olarak da büyük saygı duyuyorum."

"FENERBAHÇE'DEN SONRA BİTMEYECEK"

"Belgeselim Ocak 2025'te çıkacak. Farklı bölümler olacak. 4-5 bölüm mü, emin değiller. Amaç sanırım 5-6 olması. Fenerbahçe ve İstanbul olacak. Ama son bölüm değil, devamı gelecek. Fenerbahçe'den sonra kariyerim bitmeyecek, minimum 10 sene daha olacak. 2025'te çıkacak bölümlerde Fenerbahçe olmayacak. İnanıyorum her şey gelecekte daha iyi olacak. Sabah ilk gördüğüm şey İstanbul Boğazı. İstanbul harika, çok şanslıyım. İstanbul çok çok çok çok güzel. Problem şu ki yemekler çok güzel. Kontrol etmem zor oluyor."

TARAFTAR

"Sanırım taraftarlara geldiğimde her şeyi söyledim. Mesela Real Madrid'de Bernabeu'nun sessizliği oyuncuların baş etmesi zor durumda. Sessizlik, mutlu değiliz demekti. Burada bazen bir oyuncu pas hatası yaptığında reaksiyon alıyor. Bunu biliyorum ama kültür bu. Bunu değiştiremeyiz. Yeni oyuncuları seçerken belli karaktere sahip oyunculara ihtiyacımız var. Bazen oyuncular bununla baş edemez. Lugano, Lille ve iki lig maçında verdikleri destek için taraftara teşekkür ederim. Onlar bizimle olmaktan keyif almalı. Bence taraftarlar her maçı oynamak istiyor."

"HEDEFİM FENERBAHÇE'DE KALMAK"

"Hedefim Fenerbahçe'de başarılı olmak ve daha çok kalmamı istemeleri. Hedefim bu. Geçmişte milli takım imkanlarım oldu ama hep reddettim. Mutlu olacağım bir iş değil. Ayda 1-2 maç, oyuncuları izlemek için seyahat, turnuvaları beklemek... Şu anda harcayacak çok fazla enerjim var. Belki bir gün yaşlı ve yorgun olduğumda ama bugün değil."