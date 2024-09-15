Jose Mourinho: İkinci yarı takımı beğenmedim
Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. haftasında Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada Allan Saint-Maximin ve 39. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

"İKİNCİ YARI TAKIMI BEĞENMEDİM"

Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho, ikinci yarıda takımı beğenmediğini söyledi ve şunları dedi:

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İkinci yarı takımı beğenmedim. Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir, o yüzden 3 puanı almak önemli bizim için.

"ÇOK FAZLA TOP KAYBI YAPTIK"

Çok fazla top kaybı yaptıklarını belirten Mourinho, şöyle konuştu:

Çok fazla top kaybı yaptık, topu tutamadık. İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim. 2-0 oyuncuları rahatlatmış gibiydi. Ancak kazanmayı bildik.

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Emre Çalışkan
Editör