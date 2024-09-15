Jose Mourinho: İkinci yarı takımı beğenmedim

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Süper Lig'in 5. haftasında Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada Allan Saint-Maximin ve 39. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

"İKİNCİ YARI TAKIMI BEĞENMEDİM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho, ikinci yarıda takımı beğenmediğini söyledi ve şunları dedi:

İkinci yarı takımı beğenmedim. Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir, o yüzden 3 puanı almak önemli bizim için.

"ÇOK FAZLA TOP KAYBI YAPTIK"

Çok fazla top kaybı yaptıklarını belirten Mourinho, şöyle konuştu:

Çok fazla top kaybı yaptık, topu tutamadık. İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim. 2-0 oyuncuları rahatlatmış gibiydi. Ancak kazanmayı bildik.