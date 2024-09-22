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Jose Mourinho ile muhabir arasındaki diyalog dikkat çekti

Jose Mourinho ile muhabir arasındaki diyalog dikkat çekti Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasının ardından Jose Mourinho, stadyum çıkışında kendisine sarı-kırmızılı ekibin paylaşımıyla ilgili soru soran muhabire "Dalga mı geçiyorsun" dedi.