Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk derbisinde mağlubiyet yaşadı.
Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının uzun sürmesi üzerine basın toplantısına katılmadı.
BASIN TOPLANTISINA KATILMADI
Mourinho'yu tam stattan ayrılırken büyük bir sürpriz bekliyordu.
Portekizli hoca takım otobüsüne giderken "One question (bir soru)" diye seslenen Beyaz Tv muhabirinin yanına geldi.
Muhabir Mourinho'ya telefonunda bulunan dil çevirme programı aracılığıyla Galatasaray'ın yaptığı 'The Crying One' paylaşımını sormak istedi.
"ŞAKA MI YAPIYORSUN?"
“Kimsin sen! Gazeteci misin?" diyen Mourinho'ya çalıştığı kanalın İngilizce ismi olan "White Channel (Beyaz Tv)" dedi.
Bunun üzerine elindeki telefona doğru Türkçe konuşmaya başlayan muhabire Mourinho, "Şaka mı yapıyorsun, yoksa ciddi misin?" ifadesini kullandı.
Daha sonra da "I dont speak Turkish (Türkçe konuşamıyorum)" diyerek uzaklaştı.
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