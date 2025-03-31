Jose Mourinho ile Okan Buruk 3. kez rakip olacak

İHA

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, çarşamba günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Bu derbiyle birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon bir kez daha rakip olacak.

3. DEFA KARŞILAŞACAKLAR

2024-2025 sezonunda sarı-lacivertlilerin başına geçen Mourinho ile sarı-kırmızılarda 3. sezonunda olan Buruk, toplamda 3. defa karşı karşıya gelecek.

2'si de Süper Lig'de oynanan maçlarda Okan Buruk'un ekibi, Kadıköy'deki maçı 3-1'lik skorla kazanırken, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki mücadele ise başladığı gibi 0-0 son erdi.

MOURINHO İLE OKAN BURUK ARASINDAKİ MAÇLAR

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0