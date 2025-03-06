Jose Mourinho 'ırkçılık' suçlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor...

Ezeli rekabette karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, maç sonundaki açıklamalar gündemi uzun süre meşgul etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

IRKÇILIK SUÇLAMASINA DEĞİNDİ

Bu açıklama sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Daha sonra Mourinho'nun cezası 2 maça indirildi.

Yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sky Sports'a özel röportaj verdi.

"AFRİKA'DAKİ HAYIR KURUMLARIYLA OLAN BAĞLANTILARIMI BİLMİYORLAR"

Mourinho, derbinin ardından söylediği, "Maymun gibi zıpladılar." sözünün ardından Galatasaray'ın kendisi hakkındaki ırkçılıkla suçlamasını değerlendirdi.

Portekizli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrikalı insanlar, oyuncular ve Afrika'daki hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu olay bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu. En önemlisi, ben kim olduğumu biliyorum ve bana yöneltilen ırkçılık suçlaması kötü bir seçimdi." dedi.

"HERKES BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR"

Kendisinin nasıl biri olduğunun bilindiğini söyleyen Mourinho, "Herkes benim bir insan olarak kim olduğumu biliyor. Kötü özelliklerimi de herkes biliyor ama bu benim kötü özelliklerimden biri değil. Muhtemelen beni sevmeyen insanlardan bile destek geldi. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle eski oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar çok önemli bir ses oldular." ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK'UN SEVİYESİNE İNEMEM"

Mourinho, son olarak 'Okan Buruk'un seviyesine inemem' diyerek şunları söyledi:

Ben kenarda o hareketleri yapamam, Okan Buruk'un seviyesine inemem. Bazen kendi kendime soruyorum: 'Jose, neden yaptın bunu? Neden o seviyeye indin?' diyorum. Dört maçlık cezanın verildiği gün, disiplin kurulu başkanının Galatasaray formasıyla kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayın boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz."