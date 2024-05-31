Jose Mourinho kimdir? Kariyerinde kaç kupa var? Futbolseverler, Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Jose Mourinho'nun kariyerini merak ediyor. İşte dünyaca ünlü kupa avcısının kariyer detayları...

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho kariyeri boyunca hangi kupaları, kaç kere kaldırdı? UEFA Avrupa Ligi kupasını kaç kez kazandı? Ensonhaber.com olarak sizi dünyaca ünlü teknik adamın kariyeriyle tanıştıralım...

Kariyerine 2000'de Benfica'nın başına geçerek başlayan Jose Mourinho adını elit teknik direktörler arasına yazdırmış bir isim.

Kariyeri Avrupa kupalarıyla dolu

2002/03 sezonunda Porto ile lig, kupa ve süper kupa şampiyonluğu yaşayan Mourinho, bir de UEFA Kupası'nın sahibi oldu.

Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Aynı başarıyı Inter'de 2009/10 sezonunda tekrarladı.

2016/17 sezonunda Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırırken 2021/22'de Roma ile Konferans Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

27 kupalı hoca!

Jose Mourinho'nun kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu var. Bunun yanı sıra yerel kupalarda toplam 14 şampiyonluk yaşadı. Yani Jose Mourinho'nun kariyerinde toplam 27 kupa var.