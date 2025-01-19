Jose Mourinho'dan sitemli çıkış!

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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Sarı lacivertliler, 69. ve 71. dakikalarda Youssef En-Nesyri, 74. dakikada Edin Dzeko ile 90+1. dakikada Cenk Tosun'un golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Portekizli teknik adam, şunları dedi:

Kazandık. Kırmızı kart ve sayılmayan gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeylerini ortaya koydular, onlar da iyi dayandı. İlk yarıda iki fırsatımız vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı oyun ritmimizi artırdık. Dusan Tadic anahtar oyuncu oldu. Bizlere renk kattı gösterdiği performansla. Galibiyeti hak ettik.

"LEVENT VE MERT GAYET İYİ OYNADILAR"

Mourinho, ayrıca, şu sözleri sarf etti:

Levent ve Mert Müldür gayet iyi oynadılar. Futbolu öğreniyor olmak burada, benim için ayrıcalık. Altı aydır hoca olmaya çalışıyorum burada, bunun için minnettarım.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"KAYBETMEMEMİZ GEREKEN MAÇLARI KAYBETTİK"

Mourinho, Galatasaray ile puan farkını kapatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Rakibimizin biraz daha puan olarak önüne geçmeyi umuyoruz. Açıkçası bizler çok fazla puan kaybı yaşadık. Kaybetmememiz gereken maçları kaybettik. Onlar da kazanmamaları gereken maçları kazandılar. Önümüzdeki maçları da kazanıp onların önüne geçmeye çalışacağız.

"İPTAL EDİLEN İKİ GOLÜMÜZ OLDU"

Adana Demirspor karşısında maçı domine ettiklerini söyleyen Portekizli teknik adam, şu şekilde konuştu: