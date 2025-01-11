Jose Mourinho kupa kazanmadan Fenerbahçe'den ayrılmayacak

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Avrupa basınında her gün Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili yeni iddialar yer alsa da, tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe’den ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.

Portekizli teknik adam, kariyerinde kazandığı kupalara Fenerbahçe’de yenilerini eklemek istiyor.

GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgilere göre, bu sezon şampiyonluk gelmese dahi Mourinho’nun gelecek sezon da takımın başında olacağı ifade edildi.

Başkan Ali Koç, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili net bir açıklama yaparak, "Biz olalım ya da olmayalım, Mourinho göreve devam etmeli. Ömrümüz yeterse hocayla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

HEDEF: FENERBAHÇE’DE BAŞARI

Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmeden önceki kariyerinde kazandığı başarıları, sarı-lacivertli takımda da tekrarlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Mourinho, Fenerbahçe'de uzun vadeli bir başarı projesi oluşturmayı planlıyor.