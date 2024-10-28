Jose Mourinho, ligde 5 maç sonra Cenk Tosun'u oynattı

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşırken sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Teknik Direktör Jose Mourinho, karşılaşmaya Dzeko ve En-Nesyri ile çift forvet başlarken, Cenk Tosun yedek soyundu.

EN-NESYRI YERİNE OYUNA GİRDİ

Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynanan karşılaşma sonrası Mourinho, Cenk Tosun için üzgün olduğunu, kendisinin harika çalıştığını ve onu oynatamadığını dile getirmişti.

Deneyimli golcü, Bodrum FK maçının 69. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine dahil oldu.

MAÇLARA SONRADAN DAHİL OLUYOR

Süper Lig'de Göztepe ve Alanyaspor maçlarında süre bulan Cenk Tosun, Avrupa kupalarında da yine sonradan oyuna dahil oldu.