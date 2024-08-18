Jose Mourinho: Üçüncü golü atacak pozisyonlar yakalamıştık

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Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe takımına konuk oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Fenerbahçe, Dzeko (p) ve En Nesyri'nin golleriyle 2-0 önde kapattı.

Göztepe'de Koray Günter 68. dakikada ağları havalandırdı, Romulo ise 90+5'te attığı golle maçta skoru 2-2'ye getirdi.

Fenerbahçe puanını 4, Göztepe ise 2 yaptı.

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇTI"

Oyunu değerlendiren Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Zor bir maçtı ama aynı zamanda bariz bir şekilde 2-0’la bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarıya başladıktan sonra da aslında maçı bitirecek üçüncü golü atacak pozisyonlar yakalamıştık fakat daha sonra oyunun duygu durumu, sıcaklığı değişti. Aslında onları yapabileceğini bildiğimiz bir durumdan korner golü yedik. Ondan sonra maç zaten ortada oldu. Sadece rakibe karşı değil aynı zamanda atmosfere karşı da mücadele etmemiz gerekti çünkü ev sahibi takım için çok büyük itici güç oldular. Üçüncü golü bulamadık. Cenk Tosun ile girmiş olduğumuz bir net bir pozisyon vardı, Dzeko birkaç santim gerisinde kalmıştı. Sonra da maçın son aksiyonunda beraberliği yakaladılar.