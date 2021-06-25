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    Jose Mourinho, Merih Demiral'ı istiyor

    Jose Mourinho, Merih Demiral'ı istiyor

    İtalya Ligi takımlarından Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, Merih Demiral'in transferini talep etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 09:36
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    talya Ligi takımlarından Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, milli futbolcumuz Merih Demiral'in transferini istedi.

    Jose Mourinho, Merih Demiral ı istiyor #1

    SMALLING'İN YERİNE MERİH

    Chris Smalling'i gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Jose Mourinho, Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın transfer edilmesini istedi.

    Juventus'un Merih Demiral için 40 milyon euro istediği İtalyan basınında yer alırken, milli futbolcunun menajerinin Torino ekibiyle ayrılık için görüştüğü öne sürüldü.

    Önümüzdeki günlerde Romalı yetkililerin, Juventus ile Merih Demiral'in transferi için görüşeceği vurgulandı.

    Jose Mourinho, Merih Demiral ı istiyor #2

    EURO 2020 PERFORMANSI ELEŞTİRİLDİ

    EURO 2020'de kötü bir performans gösteren deneyimli stoper Juventus cephesinde tedirginlik yaratmıştı.

    Jose Mourinho, Merih Demiral ı istiyor #3

    Jose Mourinho, Merih Demiral ı istiyor #4

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