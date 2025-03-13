Jose Mourinho: Normal şartlarda şampiyonluk yarışının bitmiş olması gerekiyordu

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Geçtiğimiz hafta Sky Sports'a konuşan ve PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları gündem olmuştu.

Yaşananların ardından Sky Sports muhabiri Gary Cotterill, "Jose Mourinho'nun Türk futbolu ile mücadelesi" başlıklı bir yazı yayınladı.

Yazıda Mourinho için, "Öyle bir adaletsizlik duygusu hissediyor ki, cezası ne olursa olsun bunu ifade etmekten kendini alamıyor. Tekrar ve tekrar. Maçlardan sonra. Maçlardan önce. Sosyal medyada." ifadeleri kullanıldı.

İşte Mourinho'nun Sky Sports'tan Gary Cotterill'e yaptığı açıklamalar...

Türkiye'de yaşananlarla ilgili konuşan Jose Mourinho, olayların spor rekabetiyle alakalı olmadığını söyledi.

"BURADA İNSANLARIN HAYAL EDEBİLECEĞİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK ŞEYLER OLUYOR"

Mourinho, "Türkiye'de yaşananlar spor rekabetiyle ilgili değil! Burada, insanların hayal edebileceğinden çok daha büyük şeyler oluyor. Burada yaşıyorsanız veya derinlemesine araştırmaya çalışırsanız, inanılmaz şeyler bulursunuz." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho daha sonra Fenerbahçe'nin Türkiye'de bir şeyler değişmeden şampiyon olamayacağını söyledi.

Portekizli çalıştırıcı, "Sahada iyi bir istikrar yakaladık ama bu ülkede herkes biliyor ki, eğer işler değişmezse lig şampiyonluğu kazanmamız imkansız." açıklamasını yaptı.

"NORMAL ŞARTLARDA AÇIK ARA LİDER OLMALIYDIK"

Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen dünyaca ünlü Portekizli teknik adam "Kulübümü ve Türk futbolunu savunmak için sesimi yükseltiyorum, çünkü burası güzel bir ülke. Ama futbol bundan daha fazlası olmalı." dedi.

Gösterdikleri performansla Galatasaray'ın açık ara önünde olmaları gerektiğini savunan Jose Mourinho, "Normal şartlarda ligde açık ara lider olmamız ve şampiyonluk yarışının bitmiş olması gerekiyordu. Bu yaşananlar gerçekten çok fazla!" diye konuştu.

"HAKEMİN G.SARAY'A KARŞI SEMPATİSİ NEDENİYLE BİR TAKIMIN SAHAYI TERK ETTİĞİNİ DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?

Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçından örnek veren Jose Mourinho, "Hakemin Galatasaray'a karşı çok fazla olan sempatisi nedeniyle bir takımın sahayı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz? Bunu yaptılar çünkü boyut saçmaydı. Ama daha da saçma olanı, Galatasaray oyuncularının sahada kalıp zaferi kutlamasıydı. Bu bir zafer değildi. Bu, o kadar saygısızlığa uğradığını hisseden bir takımdı ki maçı terk etmek zorunda kaldılar. Türkiye'de bunlar oldu!" açıklamasını yaptı.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARINA DA DEĞİNDİ

Instagram paylaşımları hakkında konuşan Jose Mourinho, "Instagram'ım çok ham bir Instagram. Paylaşımları kendim yapıyorum. Tüm fotoğrafları ben çekiyorum. Bazen kötü yazıyorum ama bunu böyle yapıyorum. Dünya çapında yaklaşık altı milyon takipçim var ve saçma durumlar paylaştığımda insanların gözlerini açtığını düşünüyorum." dedi.

"KENDİMİ DEĞİL KULÜBÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Sadece Fenerbahçe için savaştığını söyleyen Jose Mourinho "Kendimi düşünmüyorum. Sekiz şampiyonluk kazandım. Dokuza çıkarsa, elbette dokuz sekizden iyidir, ancak kulübü düşünüyorum, kendimi değil." açıklamasını yaptı.

Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam "Fenerbahçe'nin Türkiye'de 35 milyon taraftarı olduğunu düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bu kadar uzun yıllardır neden şampiyonluk kazanamadığını düşünüyorum. Burada şampiyonluğu kazanmaya çalışmak, kendimden çok kulüp ve taraftarlar için daha fazla anlam ifade ediyor. Onlar için çalışıyorum." dedi.