Derbi sonrası Jose Mourinho - Okan Buruk gerilimi!

Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray puanını 64 yaparken, Fenerbahçe ise 58’e yükseltti. Sarı-kırmızılı takım iki takım arasında ikili averajında sahibi oldu.

VINCIC İLE NE KONUŞTU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından hakem Slavko Vincic ve ekibiyle ne konuştuğunu açıkladı.

Vincic'i tebrik ettiğini açıklayan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"KADİR SAĞLAM'A SÖYLEDİM"

Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam ile de konuştuğunu söyleyen Mourinho, şu sözleri sarf etti:

"AĞLAMAYA DEVAM ETSİN"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun basın toplantısının uzun sürdüğüne dikkat çekmek isteyen Buruk, şu sözleri sarf etti:

"ONLAR BAŞVURSUNLAR"

"Mourinho 'Galatasaray eğer şampiyon ve büyük takımsa her maçına yabancı hakem ister' dedi." şeklindeki soruyu yanıtlayan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"DAHA KÖTÜ HAKEM GÖRMEDİM"

Hakem Vincic'in performansını değerlendiren Buruk, şunları dedi:

Bu kadar kötü bir performans gösteren derbi hakemi hatırlamıyorum. Bütün maçı durduran, saçmasapan fauller veren... Bizim aleyhimize bütün maç! Verdiği kararlar, gösterdiği kartlar, vermediği eller, fauller... Birçok şeyi aleyhimize verdik. Maç öncesi ne kadar baskı altında olduğu yüzünden belliydi. Bu kadar tecrübeli, final yönetmiş bir hakemin elinin ayağının titremesi... 3 kere pozisyon yokken düdüğü ağzına götürdü. O kadar bekliyordu ki... Dördüncü hakemi Türk olduğu için hiç dinlemedi. Mert Müldür'ün iki kere topu yerde sektirmesi var, basketbolcu gibi. Dördüncü hakem 'el' diyor. Dördüncü hakem Türk olduğu için dinlemedi, 'sen karışma' dedi. Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe hocasının hoşuna gidecektir. Çünkü bütün faul haklarını kendilerinden yana kullandı. Oyunu çok fazla durdurdu. Futbolun kalitesi yüksek değildi. Türk hakemlerden iki misli durdurdu oyunu. Kendi performansının çok altındaydı. İlk defa Türkiye'de bir derbi yönetiyor. Bunun baskısı vardı. Ben taraflı olabilirim, farklı bakabilirim ama oyunu o kadar çok durdu ki bunla ilgili Türk hakemlerinin hakkını yiyormuşuz. Oyun yavaşlatmada daha kötüleri varmış.