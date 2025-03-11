Jose Mourinho, PFDK'ye sevk edildi

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamada, Portekizli teknik adamın futbolun itibarını zedeleyici ifadeleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. Teknik direktör hakkında herhangi bir tedbir kararı alınmazken, disiplin sürecinin başlatıldığı bildirildi.

DİĞER DİSİPLİN SEVKLERİ

TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca, Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz’ı talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle, Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ile Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu’nu hakaret suçlamasıyla, Bellona Kayserispor Antrenörü Muhammed Türkmen’i ise sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle PFDK'ye sevk etti.

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Gaziantep FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor’un da çeşitli ihlaller nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği açıklandı.