Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçiyor iddiası

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Fenerbahçe'nin son dönemde en çok tartışılan ismi Jose Mourinho hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Buna göre Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GÜNDEMİ SALLAYAN İDDİA...

HT Spor'da yer alan haberde; deneyimli teknik adamın, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceği aktarıldı.

Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu ile ön anlaşma yaptı.

Mourinho'nun, haziran ayında oynanacak Uluslar Ligi finallerinin ardından Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olabileceği öne sürüldü.

MOURINHO, PORTEKİZ MİLLİ TAKIMIYLA ÖN ANLAŞMAYI YAPTI

Portekiz Futbol Federasyonu'nun Jose Mourinho için Fenerbahçe'ye tazminat ödemek istemediği de vurgulandı.

Öte yandan Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada bunuluyor.

Galatasaray, bu hafta Kayserispor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğu garantileyecek.