Jose Mourinho: Problemlerle ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz

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Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-0 yendi.

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"SÖYLENENLER UMRUMDA DEĞİL!"

"İlk yarılardaki oyun düşüklüğüne dair eleştiriler bugün itibariyle biter mi?" sorusunu yanıtlayan Jose Mourinho, şunları dedi:

Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar. Ancak bu söylenenler umurumda değil.

"AĞLAMIYORUZ!"

Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncularla ilişkimi ve sonuçları umursuyorum. Problemlerle ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz. Bizde biri düşerse başka biri kalkar.

"ÇAĞLAR VE İSMAİL OLMAYACAK"

Sakatlıklarla ilgili sözlerine devam eden Mourinho, şunları dedi: