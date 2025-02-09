Jose Mourinho: Problemlerle ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-0 yendi.
Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"SÖYLENENLER UMRUMDA DEĞİL!"
"İlk yarılardaki oyun düşüklüğüne dair eleştiriler bugün itibariyle biter mi?" sorusunu yanıtlayan Jose Mourinho, şunları dedi:
Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar. Ancak bu söylenenler umurumda değil.
"AĞLAMIYORUZ!"
Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
Oyuncularla ilişkimi ve sonuçları umursuyorum. Problemlerle ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz. Bizde biri düşerse başka biri kalkar.
"ÇAĞLAR VE İSMAİL OLMAYACAK"
Sakatlıklarla ilgili sözlerine devam eden Mourinho, şunları dedi:
Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon ise 12 tane... Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz. Çağlar Söyüncü ve İsmail yüksek olmayacak önümüzdeki maç ama oynayacak isimler var.
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